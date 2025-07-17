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08:09, 17 июля 2025Бывший СССР

В Кремле заявили о намерении развивать отношения с Арменией

Песков: Россия максимально заинтересована развивать отношения с Арменией
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Россия максимально заинтересована развивать контакты с Арменией по всем вопросам двусторонних отношений. Об этом в радиоинтервью заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы, конечно, заинтересованы в максимальном взаимодействии по всем векторам, по всем направлениям», — заявил пресс-секретарь российского президента.

Он добавил, что Москва намерена развивать взаимодействие с республикой не только в рамках международных площадок, но и на двустороннем уровне.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала российский интерес относительно Армении. Дипломат объяснила интересы Москвы как высокими идеалами, так и обоюдной выгодой.

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