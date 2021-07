Внешность состарившейся Сары Джессики Паркер удивила фанатов

Популярная актриса Сара Джессика Паркер, известная по роли Кэрри Брэдшоу в сериале «Секс в большом городе», удивила фанатов постаревшим внешним видом. Соответствующие снимки и комментарии публикует Daily Mail.

Папарацци засняли 56-летнюю знаменитость в одном из кафе Нью-Йорка во время встречи с другом, телеведущим Энди Коуэном (Andy Cohen). Паркер вышла в свет в брюках и топе голубого цвета без рукавов. Ее образ дополнила цепочка на шее и серьги-гвоздики. На размещенных кадрах видно, что на лицо актрисы не нанесен макияж, а ее волосы заплетены в косу.

Читатели издания обратили внимание на поседевшие волосы звезды и принялись писать разочарованные комментарии по поводу ее внешности. «Она выглядит слишком старой для 56 лет», «Сара стареет некрасиво», «Почему она не покрасит свои седые волосы?», «Как же я разочарован, она совсем не следит за собой», «Ее волосы выглядят непривлекательно», «Такое ощущение, что ей 70 лет», — высказывались поклонники.

В августе 2020 года пляжные фото Сары Джессики Паркер в купальнике стали предметом споров в сети. Ее запечатлели у моря в слитном черном купальнике с полотенцем на бедрах. Некоторые фанаты восхитились ее внешним видом, а другие обругали ее и прозвали старой.

Ранее в январе стало известно, что «Секс в большом городе» получил продолжение, которое выйдет на платформе HBO Max. Сиквел And Just Like That («А затем») будет состоять из десяти эпизодов. Съемки картины начались весной в Нью-Йорке. Дата выхода пока не раскрывается.

Оригинальный сериал выходил в эфир с 1998 по 2004 год на телеканале HBO. Всего было снято 94 эпизода в составе шести телевизионных сезонов. Сценарий был построен по мотивам одноименной книги Кэндес Бушнелл.