Пляжные фото Сары Джессики Паркер в купальнике стали предметом споров в сети

Папарацци засняли американскую актрису Сару Джессику Паркер во время пляжного отдыха. Их фотографии, ставшие предметом споров в сети, в понедельник, 24 августа, публикует Daily Mail.
55-летняя знаменитость попала в объективы фотографов в Хэмптонсе, штат Нью-Йорк, в компании своего супруга, актера и певца Мэттью Бродерика. Ее запечатлели у моря в слитном черном купальнике, полотенце на бедрах, крупных солнечных очках и массивном серебристом ожерелье. По информации издания, купальный костюм Паркер изготовлен маркой Malia Mills и стоит 293 фунта стерлингов (26 тысяч рублей).
Также на некоторых кадрах актриса в прозрачной тунике с цветочным принтом устанавливает зонт вместе с мужем, на других — загорает с книгой в руках.
Снимки Паркер вызвали споры в комментариях под материалом. Многие читатели издания похвалили ее внешность. «Она выглядит отлично, всегда была стройной. Хорошо, что ее лицо не перекачано филлерами, как у ее коллег», «Надо отдать должное за то, что она не носит откровенные купальники, чтобы выглядеть моложе», «Фигура этой женщины всегда меня вдохновляла», — писали они.
Однако другие пользователи сети раскритиковали актрису. «Перестаньте! Не так уж хорошо она выглядит. Для 55 лет — возможно. Но есть куча знаменитостей, которые выглядят в этом возрасте намного лучше», «Покойся с миром, Кэрри Брэдшоу», «Слава богу она не в стрингах», «Совсем непривлекательна. Слишком тощая», — высказались юзеры.
Это не первый раз, когда внешний вид Сары Джессики Паркер обсуждается в соцсетях. В июле пользователи оставили положительные комментарии под аналогичными кадрами папарацци. «Черт возьми, ей 55, и у нее до сих пор восхитительная фигура», «Какое тело! Это все ее дисциплина, плюс хорошие гены», — писали они.