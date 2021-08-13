Рекордно узкий дом выставили на продажу в США

В Бостоне, штат Массачусетс (США) выставили на продажу дом шириной около трех метров. Это рекордно узкий для города таунхаус, сообщает Mansion Global. Объект оценили в 1,2 миллиона долларов (88 миллионов рублей).

Лот получил название «Худой дом» (Skinny House), на нем установлена соответствующая табличка. Общая площадь таунхауса — порядка 108 квадратных метров. В нем две спальни, один санузел. Дом построили в 1862 году.

По легенде, участок под домом в свое время достался двум братьям по наследству. Один из них затем отбыл на службу в армию, а когда вернулся, обнаружил, что брат занял почти всю территорию, построив на ней коттедж. Мужчина не стал заселяться в дом, взамен он возвел собственный на узкой полоске свободной земли. В результате его брат остался без солнечного света и без отдельного входа в свое жилье.

Ранее сообщалось, что в лос-анджелесском районе Венис выставили на продажу дом, некогда принадлежавший одному из создателей легендарного сериала «Секс в большом городе» — продюсеру Джону Мелфи. Особняк оценили в 4,75 миллиона долларов (349 миллионов рублей). Общая площадь дома не превышает 240 квадратных метров.