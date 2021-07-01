В США захотели снести дом Аль Пачино

В Беверли-Хиллз, штат Калифорния, США, выставили на продажу дом, в котором на протяжении последних 15 лет проживает актер Аль Пачино. Стоимость предложения — 16 миллионов долларов (1,17 миллиарда рублей). Новый покупатель, вероятнее всего, снесет особняк, пишет New York Post.
Дом раньше принадлежал писательнице Джеки Коллинз, в 2016-м она продала его девелоперу Бену Нехмади за 9 миллионов долларов (659 миллионов рублей). Аль Пачино арендует особняк с 2006 года. Известно, что в доме шесть спален и пять ванных комнат. Нехмади также купил у Коллинз дом по соседству за 21 миллион долларов (1,5 миллиарда рублей). В нем писательница проживала сама вплоть до своей смерти в 2015 году.
Представители актера и девелопера отказались комментировать информацию о продаже дома. В описании объекта, составленном риелторской фирмой Hilton and Hyland, мало фотографий. «В доме проживает арендатор, он требует соблюдения приватности, — пояснил сотрудник компании. — Покупатель, скорее всего, предпочтет снести коттедж и построить на его месте новый».
Риелтор отметил, что дом, построенный в 1920 году устарел. Кроме того, на участке можно возвести особняк площадью до 1,4 тысячи квадратных метров, в то время как метраж имеющегося — 483 «квадрата». Прошлым летом дом уже хотели продать за 17 миллионов долларов (1,2 миллиарда рублей), но тогда желающих купить его не нашлось.
Аль Пачино, в частности, известен по фильмам «Крестный отец» и «Лицо со шрамом». Роль Фрэнка Слейда в фильме «Запах женщины» принесла актеру «Оскар». Аль Пачино никогда не был женат, но у него трое детей.