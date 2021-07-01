В США захотели снести дом Аль Пачино

В Беверли-Хиллз, штат Калифорния, США, выставили на продажу дом, в котором на протяжении последних 15 лет проживает актер Аль Пачино. Стоимость предложения — 16 миллионов долларов (1,17 миллиарда рублей). Новый покупатель, вероятнее всего, снесет особняк, пишет New York Post.

Материалы по теме Мафия бессмертна Фрэнсис Форд Коппола перемонтировал «Крестного отца 3». Что из этого вышло? Страна шпионов, царей и олигархов Голливуд опять снимает кино и сериалы про плохих русских. Кому нужен новый миф о страшной России?

Дом раньше принадлежал писательнице Джеки Коллинз, в 2016-м она продала его девелоперу Бену Нехмади за 9 миллионов долларов (659 миллионов рублей). Аль Пачино арендует особняк с 2006 года. Известно, что в доме шесть спален и пять ванных комнат. Нехмади также купил у Коллинз дом по соседству за 21 миллион долларов (1,5 миллиарда рублей). В нем писательница проживала сама вплоть до своей смерти в 2015 году.

Представители актера и девелопера отказались комментировать информацию о продаже дома. В описании объекта, составленном риелторской фирмой Hilton and Hyland, мало фотографий. «В доме проживает арендатор, он требует соблюдения приватности, — пояснил сотрудник компании. — Покупатель, скорее всего, предпочтет снести коттедж и построить на его месте новый».

Риелтор отметил, что дом, построенный в 1920 году устарел. Кроме того, на участке можно возвести особняк площадью до 1,4 тысячи квадратных метров, в то время как метраж имеющегося — 483 «квадрата». Прошлым летом дом уже хотели продать за 17 миллионов долларов (1,2 миллиарда рублей), но тогда желающих купить его не нашлось.

Аль Пачино, в частности, известен по фильмам «Крестный отец» и «Лицо со шрамом». Роль Фрэнка Слейда в фильме «Запах женщины» принесла актеру «Оскар». Аль Пачино никогда не был женат, но у него трое детей.

Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история для отдела «Дом», напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru