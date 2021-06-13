Мужчина захотел доказать Кайли Дженнер свою любовь и забрался к ней в дом

25-летний мужчина захотел доказать предпринимательнице и телезвезде Кайли Дженнер свою любовь и забрался к ней в дом. Об этом пишет портал TMZ.

Неизвестный проник в ее особняк и отказался уходить оттуда до тех пор, пока не встретится с Дженнер лично. Охранники вызвали полицию, и преступника задержали. Вскоре его освободили.

По словам охранников, они уже сталкивались с этим мужчиной и просили его покинуть территорию дома: тот каждый раз уходил.

Это не первое подобное происшествие. Так, в феврале 2020-го Дженнер подала в суд на поклонника, попытавшегося забраться в ее поместье. Американец Джастин Бергквист (Justin Bergquist) хотел пробраться в дом звезды несколькими месяцами ранее, однако по ошибке попал в особняк к ее соседу, баскетболисту Демару Дерозану. Спортсмен обнаружил незнакомца возле детской комнаты и выгнал его.

Преступнику предъявили обвинение в краже со взломом, свою вину он не признал.