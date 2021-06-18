Анджелину Джоли снова заметили у дома бывшего мужа

Звезду Голливуда Анджелину Джоли второй раз за неделю заметили дома у бывшего мужа, британского актера Джонни Ли Миллера. Об этом сообщает HuffPost.

Актрису заметили заходящей в квартиру Миллера в Бруклине. Это стало почвой для слухов о их воссоединении.

В первый раз Джоли в компании Миллера заметили 11 июня. Актриса приехала в квартиру одна и уехала примерно через три часа, около половины одиннадцатого вечера.

Джоли и Миллер познакомились на съемочной площадке фильма «Хакеры» и поженились в марте 1996 года, однако прожили вместе всего год, объявив о расставании. А в 1999 году пара официально подала на развод. При этом, актеры сохранили хорошие отношения, а скоротечный брак объясняли в интервью собственной молодостью и необдуманностью поступков.

Затем Джоли дважды выходила замуж — за коллег по творческому цеху Билли Боба Торнтона и Брэда Питта. Развод с Питтом был официально оформлен в 2019 году. В мае 2021 года Брэд Питт выиграл в суде у Анджелины Джоли, получив совместную опеку над детьми. Разбирательства звездной пары продолжались около пяти лет.