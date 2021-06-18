Культура
 
Последние новости
Врач раскрыл россиянам причины заболевания COVID-19 после вакцинации
На Pornhub подали в суд за торговлю людьми и детскую порнографию
В СБУ прокомментировали желание Моргенштерна судиться
«Роскосмос» исключил одну из причин утечки воздуха на МКС
Названы самые популярные у россиян сферы для подработки в период пандемии
Фестиваль «Дикая мята» отменили в ночь перед открытием
Президент Швейцарии оценил прямоту Путина
Невеста показала жениху детское письмо и нашла в нем судьбоносный знак
Минтруд назвал регионы-лидеры по удаленной работе
Хиллари Клинтон прокомментировала встречу Путина и Байдена
Новости партнеров
Прослушать новость

Анджелину Джоли снова заметили у дома бывшего мужа

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Reuters

Звезду Голливуда Анджелину Джоли второй раз за неделю заметили дома у бывшего мужа, британского актера Джонни Ли Миллера. Об этом сообщает HuffPost.

Актрису заметили заходящей в квартиру Миллера в Бруклине. Это стало почвой для слухов о их воссоединении.

В первый раз Джоли в компании Миллера заметили 11 июня. Актриса приехала в квартиру одна и уехала примерно через три часа, около половины одиннадцатого вечера.

Джоли и Миллер познакомились на съемочной площадке фильма «Хакеры» и поженились в марте 1996 года, однако прожили вместе всего год, объявив о расставании. А в 1999 году пара официально подала на развод. При этом, актеры сохранили хорошие отношения, а скоротечный брак объясняли в интервью собственной молодостью и необдуманностью поступков.

Затем Джоли дважды выходила замуж — за коллег по творческому цеху Билли Боба Торнтона и Брэда Питта. Развод с Питтом был официально оформлен в 2019 году. В мае 2021 года Брэд Питт выиграл в суде у Анджелины Джоли, получив совместную опеку над детьми. Разбирательства звездной пары продолжались около пяти лет.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Angelina Jolie Might Be Pulling A Bennifer With Ex-Husband Jonny Lee Miller
Журналисты раскрыли значение новой татуировки Анджелины Джоли
Брэда Питта заподозрили в романе с номинанткой на «Оскар»
Брэд Питт добился совместной опеки над детьми от Анджелины Джоли
Другие материалы рубрики
Культура00:0329 мая

Кондуктор не спешит.

Рабство, великая красота и невеликая Америка: какой сериал уже называют лучшим в этом году?
03:4412 июня

Собчак уличили в «зависти» к Бузовой из-за пародии на выступление во МХАТе

23:0111 июня

Вышел первый тизер нового сезона «Ведьмака»

18:2111 июня

Минкульт отказал в прокате победителю «Берлинале» из-за пропаганды порнографии

Культура00:0226 мая

Они убили всех.

Копы, проститутки, евреи: большой гид по самым диким шуткам «Южного парка»
17:3011 июня

Фестиваль «Нашествие» перенесли на 2022 год

17:0111 июня

Билеты на спектакль с Бузовой начали продавать за 75 тысяч рублей

16:3111 июня

Актер из «Венома» создал фонд по борьбе с «токсичным изображением» мусульман

Культура20:3325 мая

Десанты культуры.

О реализации «РОСКОНЦЕРТом» всероссийского гастрольно-концертного плана
15:1611 июня

Сальма Хайек рассказала о борьбе с лишним весом после съемок в «Доме Гуччи»

14:3911 июня

Брэдли Купер отреагировал на новость о романе Ирины Шейк и Канье Уэста

14:3211 июня

Tommy Cash даст большой концерт в Москве

Россия
Пушков рассказал о желании Байдена «прощупать» Путина
Собянин заявил о близости жестких ограничений в Москве.
Как будут действовать власти?
Названы сроки выхода в оборот вакцины «Спутник Лайт»
«Появятся и другие штаммы»
Почему коронавирус снова бьет рекорды и что ждет заболевших? Отвечает биолог
Губернаторы прочитают лекции школьникам в заповедниках России
«Это была чистой воды подстава»
Бывший вице-президент России — о развале СССР, Ельцине и расстреле людей у Белого дома
Собянин заявил о близости жестких ограничений в Москве
Все материалы
Мир
Владимир Путин«У нас нет привычки кого-то убивать»
Хакеры, преемник и обмен заключенными — главное из интервью Путина американскому ТВ
Добрались до мышей.
Как добывают пропитание жители самой бедной африканской страны?
Все материалы
Бывший СССР
Вперед батьки.
Латвия готова на все ради свержения Лукашенко. Почему ей так важно сменить власть в Белоруссии?
Бойцы Туркестанского легиона во Франции. Октябрь-ноябрь 1943 г. «Наша цель — объединение нации»
Почему в Казахстане решили оправдать пособников нацистов и обвинить Россию в геноциде?
В чем сила?
Как поражение в войне за Нагорный Карабах изменило расклад сил в армянской политике
Все материалы
Экономика
Российским компаниям предрекли проблемы во всем мире
Крупный производитель рыбных консервов пожаловался на массовую подделку сайры
Белорусская экономика оказалась на грани катастрофы.
Почему Россия вынуждена спасать ее?
Avito и ЦИАН заняли больше половины рынка онлайн-классифайдов недвижимости
«Реакция рынка — позитивная»
Крупнейшие мировые аналитики положительно оценили сделку по продаже доли «Восток Ойла»
В России захотели «заморозить» цены на бензин
Все материалы
Силовые структуры
Владимир Зеленский«Украина была для них раем»
Воры в законе обещают убить Владимира Зеленского. Что стоит за их угрозами?
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
«Ты в него шмальнул!»
Как сибирский поселок стал горячей точкой после случайного выстрела сотрудника ДПС в задержанного
«В ваших детях бесы».
Как россияне попадают в секты, теряют все и совершают страшные преступления
Все материалы
Наука и техника
Жертва давки на Ходынском поле«Ямы наполнялись людьми, толпа шла прямо по ним».
Как коронация Николая II обернулась крупнейшей давкой в истории России
Истинный РОСС.
Россия создает свою космическую станцию. Что о ней известно?
Все материалы
Спорт
Тренер сборной Финляндии отреагировал на поражение от России
Хосе Андраде
Партнерский материал
Черная жемчужина.
«Танцующему» футболисту аплодировал весь мир. Почему он умер в приюте для бездомных?
Уэльс обыграл Турцию на чемпионате Европы
«Нам повезло, что есть VAR»
Помощь судей, супергол Миранчука и травма Фернандеса. Как Россия обыграла Финляндию
Путин отреагировал на победу сборной России над Финляндией
«Наследник» Пеле признался в симпатии к России
 
Черчесов прокомментировал победу над Финляндией
Все материалы
Культура
«Умножая Россию саму на себя»
Чем панельки и окраины российских городов привлекли всемирно известного фотографа?
Что немцу хорошо.
Почему лидер Rammstein помешался на Советском Союзе и захотел стать «своим» для русских
Чистая психология.
Привороты, скринлайф и прикладная магия: «Света с того света» возвращается на ТНТ
Посттравматический ад.
Какие важные смыслы вложены в фильм «Молокобезумия»
Все материалы
Интернет и СМИ
Гузеева пожаловалась на травлю из-за шутки о женском предназначении
Продюсер получил 20 лет тюрьмы за принуждение женщин к съемкам в порно
Безумный «Макс».
Как под маской опасного международного хакера скрывалась 55-летняя россиянка из Ростова-на Дону?
Российский Telegram-канал о незаконных операциях банков вышел за рубеж
На OnlyFans обнаружили детскую порнографию.
 
Мужчина нашел способ просматривать закрытые страницы в сети и обогатился
«Тебя не будет жалко»
Как блогер Хованский нажил себе врагов по всей России и оказался в тюрьме?
Все материалы
Ценности
Принцесса ДианаВластная красота.
Как женщины королевской семьи веками боролись с правилами дресс-кода и становились идолами моды
«Моногамия нагоняет на меня тоску».
Как Саркози женился на самой сексуальной женщине Франции и пошел под суд за коррупцию
Показ коллекции дизайнера Юлии Далакян на Mercedes Benz Fashion Week Russia, 2021 год«Нам просто денег не хватает».
Почему российская мода не дотягивает до мировой и когда у нее появится шанс обогнать Запад
Уго Чавес«Стыдно быть богатым».
Как президент Венесуэлы 14 лет скрывал свою роскошную жизнь от обедневшего народа
Все материалы
Путешествия
«Местные больше напоминали зверей».
Как россияне попали в самую закрытую страну мира и чуть не застряли в ней навсегда
Россия ужесточила правила въезда из-за границы.
Куда можно уехать, как вернуться в Россию и сколько это стоит
«Замкнутый и всегда одинокий».
Каким был великий Магеллан, зачем он отправился в кругосветное плавание и за что был убит
Все материалы
Из жизни
Обманутые женщины разоблачили общего возлюбленного и изысканно отомстили ему
Родившая десять детей за один раз женщина перестала выходить на связь
«Мыла посуду и еле сдерживала слезы»
История россиянки, переехавшей в Италию без знания языка
Кот вернулся домой после собственной кремации
Пицца-убийца и педофил с сэндвичами:
как реклама еды сводит людей с ума и заставляет браться за оружие
Врач рассказал о правилах безопасного загара в жару
Все материалы
Brabus превратил G-Class в 900-сильный «суперкар» Rocket Edition
Cadillac XT4 против Range Rover Evoque
Самые маленькие из роскошных, самые роскошные из компактных
Раскрыта стоимость обновленных Audi RS 4 и RS 5 для России
Гениальное сумасшествие: поразительные автомобили Rinspeed
Путешествуем по вселенной маэстро Франка Риндеркнехта
В Нижнем Новгороде продают самый дорогой УАЗ Патриот в России
Пять или шесть? Двойная дилемма покупателей Audi и BMW
Audi A6 или BMW 5 — что выбрать, если обе стоят более 6 миллионов?
В России запатентовали необычный Rolls-Royce Boat Tail
Все материалы
Дом
Москвичи начали снижать цены на квартиры
Американский город уходит под землю:
почему в этом виноваты его жители?
Уникальную квартиру выставили на продажу в Москве
«Как прежде уже не будет»
Россияне массово покидают квартиры ради жизни на природе. Как изменятся цены на дома?
Москва обогнала Лондон по площади пентхаусов
Битое стекло, кусок асфальта и лужа воска:
как выглядят проекты самого странного скульптора мира
Звезда «Фабрики звезд» обращалась к Запашному из-за соседа с диким животным
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы