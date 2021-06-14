Анджелина Джоли приехала к бывшему мужу с бутылкой вина

Американскую актрису Анджелину Джоли заметили выходящей из дома первого мужа, британского актера Джейми Ли Миллера. Об этом сообщает журнал Elle.

По данным издания, бывшие супруги виделись в минувшую пятницу. Джоли приехала в квартиру одна и уехала примерно через три часа, около половины одиннадцатого вечера. Актриса была в коричневом тренче, с сумочкой Louis Vuitton, а в руке она держала бутылку вина от Питера Майкла.

Джоли и Миллер познакомились на съемках фильма «Хакеры» в 1995 году и поженились в марте 1996 года. В качестве свадебного наряда актриса тогда выбрала черные штаны и белую рубашку, на которой кровью было написано имя жениха. Брак продлился недолго: спустя год пара объявила о расставании, а в 1999 году официально оформила развод.

Ранее судья запретил детям Анджелины Джоли давать показания против Брэда Питта. Представители артистки заявили, что тот «отказал Джоли в справедливом судебном разбирательстве, исключив ее доказательства, которые относятся к здоровью, безопасности и благополучию детей, доказательства, имеющие решающее значение».

Джоли и Питт поженились в августе 2014 года, а в сентябре 2016 года актриса подала на развод из-за несогласия с воспитательными методами актера. Сообщалось, что поводом для расставания стала ссора в частном самолете, во время которой пьяный Питт ударил старшего сына Мэддокса, однако данная информация не подтвердилась. У них шестеро детей, троих из них (Мэддокса, Пакса и Захару) пара усыновила. Бракоразводный процесс завершился в апреле 2019 года.