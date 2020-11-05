Брэда Питта заметили в доме Анджелины Джоли после расставания с моделью

Американского актера Брэда Питта заметили в доме его бывшей супруги и актрисы Анджелины Джоли после того, как он расстался в моделью Николь Потуральски. Об этом пишет The Sun.

По данным издания, на минувшей неделе Питт был замечен в тот момент, когда подъехал к дому Джоли на своем автомобиле. Актер зашел в особняк с черного хода, по всей видимости, чтобы скрыть от представителей СМИ свой визит к экс-супруге. Он пробыл там около полутора часов, после чего покинул особняк так же через черный ход и уехал. Причина его визита к бывшей жене неизвестна.

В сентябре 2016 года американская актриса Анджелина Джоли подала документы на развод с Брэдом Питтом. Выяснилось, что она решила развестись с актером из-за несогласия с его воспитательными методами. В августе 2020 года стало известно, что Питт начал встречаться с 27-летней моделью из Германии Николь Потуральски, однако в конце октября пара рассталась.