В новой девушке Брэда Питта разглядели сильное сходство с Ириной Шейк

В новой девушке голливудского актера Брэда Питта разглядели сильное сходство с российской супермоделью Ириной Шейк. На это обратили внимание журналисты итальянского издания IO Donna.

Речь идет о немецкой 27-летней манекенщице Николь Потуральски. Отмечается, что папарацци запечатлели пару в парижском аэропорту Шарль де Голль, куда 56-летний Питт прилетел из Лос-Анджелеса, а она — из Берлина. На опубликованных кадрах пара направляется на борт частного самолета.

Авторы материала сравнили Потуральски с манекенщицей Ириной Шейк и назвали ее двойником россиянки. «Пышные губы, сине-зеленые глаза и длинные каштановые волосы — все это делает ее близнецом Шейк», — пояснили журналисты.

Фото опубликовано @nico.potur

Кроме того, они добавили, что еще одним сходством Потуральски с Шейк является то, что они обе — всемирно известные модели. Так, например, девушка Питта появлялась на обложке немецкой версии журнала Elle и снималась для таких изданий, как Harper's Bazaar и Cosmopolitan.

В сентябре 2016 года американская актриса Анджелина Джоли подала документы на развод с Брэдом Питтом. Выяснилось, что она решила развестись с актером из-за несогласия с его воспитательными методами.