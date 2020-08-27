У 56-летнего Брэда Питта появилась 27-летняя «копия Джоли»

У 56-летнего голливудского актера Брэда Питта появилась 27-летняя девушка. Ею оказалась модель из Германии Николь Потуральски, пишет Daily Mail со ссылкой на источник.

Отмечается, что модель отправилась в путешествие с Питтом на юг Франции. У Потуральски есть ребенок, она говорит на пяти языках и является основательницей организации по спасению акул.

Журналисты прозвали женщину копией Анджелины Джоли, бывшей жены Питта, с которой артист с 2016 года находится в судебном разбирательстве относительно развода.

Ранее в августе Питту и Джоли предрекли новый конфликт из-за развода и детей. Джоли подала документы на развод в сентябре 2016 года. Она решила пойти на это из-за несогласия с воспитательными методами Питта.