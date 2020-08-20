Джоли и Питту предрекли новый конфликт из-за развода и детей

Анджелине Джоли и Брэду Питту предрекли новый конфликт из-за развода и детей. Об этом сообщает издание Us Weekly.

Как рассказал источник, знакомый с ситуацией, актера возмутил тот факт, что бывшая супруга подала ходатайство в Высший суд Лос-Анджелеса с требованием отстранить от дела судью Джона Одеркирка, который занимается их разводом. По мнению артистки, судья имеет рабочие отношения с одним из адвокатов Питта.

«Брэд говорит, что на этот раз Анджелина зашла слишком далеко. У него не осталось другого выбора, кроме как дать жесткий отпор», — отметил собеседник издания. Адвокаты Питта, в свою очередь, подчеркивают, что больше всего из-за разборок звезд страдают их дети, так как экс-супруги так и не пришли к окончательному решению по поводу опеки.

Ранее стало известно, что Джоли захотела перевезти детей в Великобританию. 45-летняя звезда вместе с шестью детьми планирует отправиться в Лондон, где она когда-то проводила время с Питтом.

Джоли подала документы на развод в сентябре 2016 года. Она решила пойти на это из-за несогласия с воспитательными методами Питта. Сообщалось, что поводом для расставания стала ссора в частном самолете, во время которой пьяный актер ударил старшего сына Мэддокса, однако эта информация не подтвердилась.