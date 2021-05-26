Брэд Питт добился совместной опеки над детьми от Анджелины Джоли

Голливудский актер Брэд Питт добился совместной опеки над детьми от бывшей супруги Анджелины Джоли. Об этом сообщает Page Six.

Уточняется, что судебные разбирательства артистов длились почти пять лет. Теперь в соглашение об опеке внесены существенные изменения.

«Брэд просто пытался проводить больше времени со своими детьми. И было ясно, что Анджелина делала все возможное, чтобы предотвратить это. Процесс длился несколько месяцев, и было привлечено много свидетелей, экспертов, терапевтов и других людей, которые находились рядом с детьми», — рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Джоли подала документы на развод в сентябре 2016 года. Она решила пойти на это из-за несогласия с воспитательными методами Питта. Сообщалось, что поводом для расставания стала ссора в частном самолете, во время которой пьяный актер ударил старшего сына Мэддокса, однако эта информация не подтвердилась.

У Питта и Джоли есть трое приемных детей: Мэддокс, Пакс и Захара. Кроме того, у бывших супругов трое биологических детей: Шайло и близнецы Нокс и Вивьен.