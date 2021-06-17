Журналисты раскрыли значение новой татуировки Анджелины Джоли

Голливудская актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли сделала новую татуировку. Ее значение раскрыли журналисты Page Six.

Папарацци запечатлели 46-летнюю знаменитость в Нью-Йорке в белой футболке, серой юбке длины миди и туфлях бренда Salvatore Ferragamo стоимостью 595 долларов (43 тысячи рублей).

При этом на кадрах видно, что актриса нанесла на предплечье цитату итальянского физика и астронома Галилео Галилея. Надпись гласит eppur si muove, что в переводе с итальянского означает «и все-таки она вертится» (эти слова Галилей произнес в 1633 году, когда был вынужден отказаться от своей теории о том, что Земля движется вокруг Солнца. Данная цитата символизирует, что правда со временем восторжествует).

Согласно материалу, у Джоли есть множество других татуировок, вдохновленных путешествиями, благотворительностью и ее собственными детьми.

В ноябре 2020 года журналисты раскрыли значение новых тату американской супермодели палестинского происхождения Беллы Хадид на арабском языке. Так, знаменитость набила фразы на своих плечах. Они переводятся как я «люблю тебя» на одной руке и «дорогой» — на другой.