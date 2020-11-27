Раскрыто значение новых тату самой красивой женщины в мире на арабском языке

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой в мире женщиной, сделала новые татуировки на арабском языке. Их значение раскрыли журналисты Page Six.

Популярный у знаменитостей татуировщик под никнеймом Dr. Woo опубликовал в своем Instagram-аккаунте черно-белые снимки, на которых запечатлены фразы на плечах 24-летней манекенщицы.

По информации издания, они переводятся как я «люблю тебя» на одной руке и «дорогой» — на другой.

«Надписи для всегда доброй и милой Беллы Хадид», — подписал художник пост, который набрал 30 тысяч лайков.

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О том, что модель собирается сделать татуировки, она рассказала подписчикам в сторис на своей странице. Однако она не уточнила, какие именно рисунки будут нанесены на ее тело. У Хадид уже есть несколько тату: небольшая роза на руке и крылья на лодыжках — напоминание о ее сотрудничестве с брендом нижнего белья Victoria’s Secret.

Ранее в ноябре Белла Хадид поучаствовала в откровенной фотосессии для модного издания Vogue. На фото манекенщица позирует на диване в собственном доме в синих джинсах, рубашке с черно-белым принтом и пиджаке на голое тело.