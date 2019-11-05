Анджелина Джоли снялась топлес для обложки модного журнала

Голливудская актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли снялась топлес для обложки сдвоенного номера декабрь-январь американской версии глянцевого журнала Harper's Bazaar. Издание опубликовало снимок в своем Instagram-аккаунте.

На снимке завернутая в прозрачную материю Джоли стоит полубоком, прикрывая грудь руками.

Автором фотосессии выступил норвежский фотограф Сельве Сундсбе (Solve Sundsbo). Ранее он сотрудничал с такими журналами, как итальянский, японский и китайский Vogue, W Magazine и Interview, а также с брендами Giorgio Armani, Chanel, Gucci, Dolce & Gabbana, Louis Vuitton и другими.

Подписчики одобрили выбор героини для обложки новогоднего номера и восхитились внешним видом Джоли. «Мне радостно видеть Эй Джи на обложке. Эта женщина эпохи Возрождения продолжает пленять нас всех», — написал один из них. «Великолепная обложка!» — согласился другой. Однако были и те, кто раскритиковал снимок. «Мне одному кажется, что эта завеса полностью портит фото?» — высказал свое мнение один из пользователей.

#AngelinaJolie on our December 2019/ January 2020 subscriber cover. See the full cover story at our link in bio. Photography by @solvesundsbostudio Styling by @patrickmackieinsta Hair by #malcomedwards Makeup by @thevalgarland Manicure by @chisatochee Фото опубликовано @harpersbazaarus

В октябре 2019 года Анджелина Джоли снялась голой для обложки ноябрьского номера французского журнала о моде и красоте Madame Figaro. На снимке обнаженная Джоли лежит, подняв руки, в мраморной ванне, наполненной водой, и смотрит в камеру.

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