Анджелина Джоли снялась голой для обложки модного журнала

Голливудская актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли снялась для обложки ноябрьского номера французского журнала о моде и красоте Madame Figaro. Снимок опубликовал в своем Instagram-аккаунте главный редактор издания Ричард Джанорио.

На снимке обнаженная Джоли лежит, поднв руки, в мраморной ванне, наполненной водой, и смотрит в камеру.

Поклонники актрисы пришли в восторг от фотографии. «Просто идеальна», — хвалил один подписчик. «Она всегда будет легендарной», — согласился другой пользователь. «Как же красиво!!! Жду с нетерпением интервью и фото!» — восхитилась еще одна фанатка.

Фото: @richardgianorio

Автором съемки выступил фотограф аргентинского происхождения Андрес Кудацки, снимки которого неоднократно публиковались в таких известных изданиях, как The Washington Post, The New York Times, The Guardian.

В сентябре другая голливудская актриса и бывшая модель Деми Мур снялась полностью обнаженной для обложки октябрьского выпуска модного журнала Harper's Bazaar. На снимке 56-летняя голая Мур позирует боком к камере, сидя возле бассейна и закрыв грудь руками. Ее образ дополнен объемной шляпой ярко-розового цвета.

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