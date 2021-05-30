Голливудского актера Брэда Питта заподозрили в романе с номинанткой на «Оскар» — актрисой Андрой Дэй. Об этом сообщает издание The Mirror.

По информации издания, Питта заметили, когда он якобы обменивался номерами с Дэй на церемонии вручения «Оскар». Очевидцы рассказали, что актеры «флиртовали за кулисами». «Это могли быть просто профессиональные отношения, но некоторые из приятелей Брэда говорили о том, что они будут отличной парой», — отметили они. Другой источник также добавил, что «Андра уже какое-то время находится в поле зрения Брэда».

Андра Дэй была номинирована на премию «Оскар» за главную роль в фильме «Соединенные Штаты против Билли Холидей».

Ранее Брэд Питт добился совместной опеки над детьми от бывшей супруги Анджелины Джоли. Судебные разбирательства артистов длились почти пять лет. Теперь в соглашение об опеке внесены существенные изменения.

Джоли начала бракоразводный процесс в сентябре 2016 года. Она решила пойти на это из-за несогласия с воспитательными методами Питта.