Звезда НБА решил избавиться от дома в США

Баскетболист Трэйси Макгрэди выставил на продажу особняк недалеко от Хьюстона

Баскетболист Трэйси Макгрэди и его супруга КлеРенда решили выставить на продажу принадлежащий им дом в штате Техас. Стоимость предложения — 8 миллионов долларов (более 587 миллионов рублей), сообщает сайт Mansion Global.

Материалы по теме Убийственная мгла. Как месторождение угля разрушило благополучие американского города и погубило его жителей «Мы не животные, мы люди!» Звезды спорта в ярости из-за смерти чернокожего в США. Они борются с вандалами и требуют перемен

По информации издания, имение звезды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) занимает 81 сотку в городе Шугар Ленд, расположенном недалеко от Хьюстона. В главном доме девять спален, восемь ванных комнат и четыре дополнительных санузла. Общая площадь особняка превышает 2 тысячи квадратных метров.

Дом Макгрэди построен на территории закрытого гольф-клуба. На личном участке спортсмена есть полноценная крытая баскетбольная площадка, спортивный зал, парикмахерская и спа-салон. Продажей объекта занимается риелторское агентство CA Modern Realty. Причина, по которой хозяева решили избавиться от дома, не указывается.

В особняке оборудованы игровая комната и кинозал, есть несколько гостевых комнат, а из его окон открываются вид на поле для игры в гольф. Баскетболист и его супруга приобрели имение в 2004 году за 4,725 миллиона долларов (347 миллионов рублей).

Трэйси «Ти-Мак» Макгрэди-младший выступал в НБА за шесть разных команд. Он играл на позиции атакующего защитника, легкого форварда. Является двоюродным братом баскетболиста Винса Картера, с которым некоторое время выступал в одной команде — «Торонто Рэпторс».