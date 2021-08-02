Дом Курта Кобейна признали объектом культурного наследия

Дом лидера группы Nirvana Курта Кобейна в штате Вашингтон (США) признали объектом культурного наследия, сообщает New York Post. Вероятнее всего, в 140-метровом коттедже откроют музей.

Кобейн проживал в скромном доме в городе Абердине в 1968-1984 годах. В настоящее время коттедж принадлежит Ли Бэйкону. Районные правила не позволяют организовать в особняке постоянно действующий музей, поэтому владелец намерен проводить там частные экскурсии. Бэйкон и его супруга Даниэль купили дом у родственников Кобейна в 2018-м, заплатив 225 тысяч долларов (16,5 миллиона рублей).

Восстановить историческую обстановку в коттедже помогает сестра музыканта Ким Кобейн. «Я с удовольствием участвую, вношу свой вклад, — заявила она. — Я счастлива, что Ли и Дэни взялись за это три года назад».

Перед историческим домом планируется установить памятную доску, рассказал владелец. «Она будет адресована кому-то в будущем, кому-то, кто через 20 лет захочет познакомиться с Куртом, — пояснил он. — Мы хотим создать ее для того, кто вообще не знает ничего ни о нем самом, ни о его деяниях».

В мае шесть волос с головы Кобейна продали на онлайн-аукционе торгового дома Iconic Auctions за 14,1 тысячи долларов (миллион рублей).

Музыкант скончался 5 апреля 1994 года в Сиэтле, США. Официальной причиной его смерти называют самоубийство.