Нью-йоркскому метро предсказали затопление

Вызванные изменением климата штормовые волны угрожают затопить 400 входов в метро Нью-Йорка, что составляет 20 процентов от их общего числа. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет Ассоциации регионального планирования.

«Хотя некоторые наблюдатели справедливо отметили, что разработанная 100 лет назад система метро не учитывала изменение климата, реальность остается неизменной: наша инфраструктура все еще не готова к климатическим сдвигам, особенно к дождям и внезапным наводнениям», — говорится в докладе ассоциации.

В нью-йоркском метрополитене заявили, что в рамках капитального ремонта на установку дренажной системы выделено 140 миллионов долларов. Тем не менее эксперты сомневаются, что это поможет качественно противостоять наводнениям.

В начале июля несколько станций метро в Нью-Йорке затопило из-за сильных дождей, а как минимум на одной из них люди были по пояс в воде.

Протяженность нью-йоркского метро составляет 1370 километров, общее число станций — 472. По данным на 2019 год, ежедневно по будним дням им пользуются около 5,5 миллиона человек.

В конце июня ученые предсказали риск затопления в мире прибрежных территорий из-за климатических изменений, которые приведут к повышению уровня моря. Изменения угрожают Мексиканскому заливу, Южному Средиземноморью, Западной Африке, Мадагаскару, Балтийскому морю и Дальнему Востоку.