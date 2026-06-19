Собчак пожаловалась на изжогу от деликатесов

Журналистка Ксения Собчак заявила, что у нее бывает изжога от деликатесов

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак пожаловалась на то, что сложные ресторанные блюда из деликатесов вызывают у нее изжогу. Об этом она рассказала в «Самом хорошем подкасте», ролик доступен в «VK Видео».

Собчак отметила, что предпочитает простую еду, но свежую, вкусную и приготовленную из дорогих продуктов. «Я вообще считаю, что сделать прям правильно мясо — это сильно сложнее, чем вот это… устрицы, приперченные спермой кальмара в соку из инжира. Вот это вот все. Это вот не моя кухня. У меня потом изжога от нее», — добавила журналистка.

Она также отметила, что любит артишоки во всех видах, кроме маринованных. По мнению ведущей, наличие блюд из этого продукта в меню — это критерий хорошего ресторана.

В этом же видео Собчак похвасталась кофемашиной за 300 тысяч рублей. Ведущая рассказала, что к ней домой приходил бариста, чтобы настроить ее. При этом она уточнила, что не считает себя любителем кофе и пьет этот напиток только по утрам.