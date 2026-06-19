Журналистка Ксения Собчак заявила, что пользуется кофемашиной за 300 тысяч рублей

Журналитка и телеведущая Ксения Собчак похвасталась кофемашиной за 300 тысяч рублей. В выпуске «Самого хорошего подкаста», доступном в соцсети «ВКонтакте», она рассказала, что пользуется прибором марки Bork.

Собчак рассказала, что к ней домой приходил бариста, чтобы настроить кофемашину. Ведущий подкаста, блогер и дизайнер Артемий Лебедев поинтересовался, устройство какой модели приобрела журналистка. «Самая дорогая. Я, как лох, выбираю: "Самая дорогая, 300 тысяч? Нормально, берем"», — объяснила Собчак.

Ведущая при этом добавила, что не считает себя любителем кофе и пьет его только по утрам.

Ранее Собчак обратилась к телеведущему Дмитрию Диброву с одной просьбой. Она в шутку попросила коллегу не списывать со счетов своих ровесниц в вопросах личных отношений. В этом разговоре с Дибровым Собчак также назвала себя милфой.