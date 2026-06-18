Собчак причислила себя к милфам и обратилась к Диброву с просьбой

Собчак в шутку попросила Диброва не списывать со счетов зрелых женщин в плане отношений

Российская журналистка Ксения Собчак причислила себя к милфам и в шутку попросила телеведущего Дмитрия Диброва не списывать зрелых женщин со счетов в плане отношений. На эту тему она высказалась в шоу «Что о тебе думают?», ролик вышел в «VK Видео».

«Вы нас вообще не сбрасывайте со счетов, Дмитрий. Мне 44 [года], я, конечно, замужем. Но таких, как я, одиноких женщин, милф, в России много, и они хорошие», — заверила Собчак, обращаясь к Диброву.

Журналистка также спросила зрителей, что они думают о романах известных мужчин с девушками, которые намного младше них. По мнению Собчак, в таких парах во главу угла встает вопрос об ответственности партнера, который старше.

Ранее сообщалось, что Диброва возмутили слова о том, что ему не повезло в личной жизни. Ведущий не согласился с таким мнением и назвал свою бывшую жену Полину Диброву (в девичстве — Наградову) очень благородной.

Дмитрий Дибров в 2009 году женился на Полине Наградовой, которая младше его на 30 лет. В браке родилось трое сыновей. В сентябре 2025 года они развелись.