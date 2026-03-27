Диброва возмутил вопрос журналистов о личной жизни

Дибров возмутился из-за слов журналиста о том, что ему не повезло в любви

Телеведущий Дмитрий Дибров, который развелся с женой Полиной Дибровой после 16 лет брака, возмутился из-за вопроса журналиста о личной жизни. Видео их разговора опубликовал Telegram-канал «Звездач».

В разговоре с журналистом Дибров не согласился с тем, что ему не повезло в любви. «Как мне не везло? Я 16 лет прожил с самой красивой девушкой уж Ростова-то точно. Мне не повезло? Ничего себе — мне не повезло!» — отрегаировал возмущенный телеведущий и добавил, что желает каждому такого «невезения».

Также ведущий назвал свою бывшую жену очень благородной.

Ранее подруга Диброва Анна Калашникова раскрыла подробности новых отношений телеведущего с нутрициологом Екатериной Гусевой. По ее словам, пара могла съехаться.

Дибров развелся в сентябре 2025 года. Брак расторгли в мировом суде. Позднее ведущий заявлял, что остался с супругой в хороших отношениях.