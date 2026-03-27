Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:26, 27 марта 2026Интернет и СМИ

Диброва возмутил вопрос журналистов о личной жизни

Дибров возмутился из-за слов журналиста о том, что ему не повезло в любви
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Телеведущий Дмитрий Дибров, который развелся с женой Полиной Дибровой после 16 лет брака, возмутился из-за вопроса журналиста о личной жизни. Видео их разговора опубликовал Telegram-канал «Звездач».

В разговоре с журналистом Дибров не согласился с тем, что ему не повезло в любви. «Как мне не везло? Я 16 лет прожил с самой красивой девушкой уж Ростова-то точно. Мне не повезло? Ничего себе — мне не повезло!» — отрегаировал возмущенный телеведущий и добавил, что желает каждому такого «невезения».

Также ведущий назвал свою бывшую жену очень благородной.

Ранее подруга Диброва Анна Калашникова раскрыла подробности новых отношений телеведущего с нутрициологом Екатериной Гусевой. По ее словам, пара могла съехаться.

Дибров развелся в сентябре 2025 года. Брак расторгли в мировом суде. Позднее ведущий заявлял, что остался с супругой в хороших отношениях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok