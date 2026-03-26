13:35, 26 марта 2026

Раскрыты подробности новых отношений Диброва

Подруга Диброва Калашникова заявила, что он мог съехаться с новой возлюбленной
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Подруга телеведущего Дмитрия Диброва, который в 2025 году развелся с женой Полиной Дибровой, Анна Калашникова раскрыла подробности его новых отношений. Об этом она рассказала в разговоре с KP.RU.

По словам Калашниковой, она виделась с Дибровым и его возлюбленной, нутрициологом Екатериной Гусевой, на Неделе моды в Париже. «После показа Катя сказала: "Мы с Димой устали, поедем домой". Видимо, они уже съехались», — отметила Калашникова.

Она также не согласилась с мнением о том, что Дибров стал встречаться с Гусевой назло бывшей жене. По словам Калашниковой, после развода ведущий был подавлен, однако рядом с новой возлюбленной он «расцвел и помолодел».

Дибров же, говоря о Гусевой, назвал ее привередливой. «Из центра Москвы девочка, такая привередливая, приходится так много думать о внешнем виде. Это такое бремя, но это сладкое бремя», — сказал он. Гусева же, в свою очередь, говоря о возлюбленном, заявила, что у него высокое либидо.

Ранее Дибров рассказал о новой возлюбленной. Он назвал свою избранницу достойным человеком.

В декабре 2025 года Гусева и Дибров появились вместе на публике. Утверждалось, что они состоят в отношениях.

Дибров развелся с супругой Полиной в сентябре 2025 года, брак расторгли в мировом суде. Ведущий впоследствии заявлял, что остался с бывший женой в хороших отношениях.

