«Очень жесткие санкции». Трамп поддержал новые меры против России и ее партнеров. Почему их боятся даже в США?

Reuters: Трамп поддержал жесткий проект по санкциям против партнеров России

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает законопроект по «жестким» санкциям против партнеров России, который предполагает введение торговых пошлин в 500 процентов. Слова главы Белого дома приводит агентство Reuters.

Я слышал об этом, и меня это устраивает (...) Республиканцы вносят законопроект, который предусматривает очень жесткие санкции в отношении любой страны, которая ведет бизнес с Россией, они также могут включить туда Иран Дональд Трамп президент США

При этом американский лидер подчеркнул, что идея принять законопроект и расширить список стран за счет Ирана исходила лично от него.

Что известно о «жестком» законопроекте?

Весной этого года конгрессмен-республиканец Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и его коллега-демократ Ричард Блюменталь внесли в Конгресс законопроект о введении новых санкций против России.

Новый пакет включает в себя право на введение пошлин против России и торгующих с ней партнеров с возможностью предоставить отсрочку на 180 дней. Прежде всего эта мера нацелена на полное пресечение торговли нефтью и ураном. При этом за прошедший год США сами напрямую закупили российский уран и плутоний на 624 миллиона долларов.

500 процентов — такие пошлины на импорт российской нефти и других товаров третьими странами хотят ввести США

Согласно внесенным в июле поправкам, президент США получил право повторно продлить на 180 дней отмену санкций. Предполагается, что это позволит Трампу дать большую гибкость и свободу во внешней политике.

Законопроект о пошлинах против России и торгующих с ней стран сразу получил поддержку лидера республиканского большинства в Сенате Джона Тьюна. Агентство Reuters сообщало, что Сенат готов без колебаний его принять, однако проект встретит сопротивление в Палате представителей, где много противников помощи Украине.

Позиция Трампа по введению пошлин против партнеров России несколько раз менялась. Также известно, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф выступает против этой идеи и считает необходимым снять санкции с Москвы в энергетической сфере

Кроме того, 19 июня на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава Американской торговой палаты в России (Amcham) Роберт Эйджи выражал надежду в беседе с «Лентой.ру», что Конгресс США окончательно отложит законопроект Грэма и никогда к нему не вернется.

Пока они [конгрессмены] немножко отложили этот законопроект. Мы рады этому и поддерживаем то, что они его отложили Роберт Эйджи глава Американской торговой палаты в России

По каким странам США хотят ударить новыми санкциями?

Как отмечал в августе телеканал Al Jazeera, основная цель санкций Трампа против России — лишить ее доходов от экспорта нефти.

Преимущественно пошлины могут нанести удар по следующим странам:

Китай: крупнейший импортер российской нефти. В 2023 году КНР закупила почти треть всего российского экспорта, а также половину всей поставляемой нефти за рубеж.

крупнейший импортер российской нефти. В 2023 году КНР закупила почти треть всего российского экспорта, а также половину всей поставляемой нефти за рубеж. Индия: порядка 17 процентов всего российского экспорта нефти приходится на Нью-Дели. По индийским данным, значимая часть этой нефти затем перекупается Европой.

порядка 17 процентов всего российского экспорта нефти приходится на Нью-Дели. По индийским данным, значимая часть этой нефти затем перекупается Европой. Турция: несмотря на то что Турция является членом НАТО, она закупает порядка 8 процентов российской нефти и также является важным центром для перепродажи энергоресурсов в Европу.

Помимо планов Трампа добавить в список Иран, встает вопрос о торговле России нефтью и газом с Венгрией и Словакией.

16 сентября сенатор Грэм пригрозил Будапешту и Братиславе «последствиями» за покупку российской нефти.

«Что касается закупок российской нефти, то сейчас они практически сводятся к Венгрии и Словакии. Я надеюсь и жду, что они скоро примут меры (...) В случае неисполнения этого требования последствия будут неизбежны», — отмечал политик.

При этом 7 октября венгерский премьер-министр посетил с визитом Белый дом, где договорился с Трампом об отсрочке введения санкций за покупку российских энергоресурсов, а также отмене рестрикций за строительство «Росатомом» атомной электростанции «Пакш».

Однако Белый дом сообщил, что разрешил Венгрии покупать нефть лишь в ближайший год. Орбан проигнорировал эту информацию и настаивает, что послабление носит бессрочный характер

Почему этого законопроекта боятся в США?

Идею ввести пошлины в 500 процентов против партнеров России критикуют многие политики и эксперты, указывая на непредсказуемые последствия этих мер.

Например, сенатор-республиканец Рэнд Пол называл инициативу «самой масштабной угрозой для американской экономики», указав, что она может закончиться глобальным эмбарго против самой Америки.

Хотя законопроект направлен на «наказание» России, он скорее накажет союзников Америки и даже сами Соединенные Штаты. Мировые полицейские в Вашингтоне настолько недоверчивы, что не могут заставить Россию и Украину заключить мир Рэнд Пол сенатор от штата Кентукки

Также научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) ВШЭ Лев Сокольщик отмечал, что введение предложенного конгрессменами проекта санкций может запустить инфляционную спираль, которая ударит по самим США.

«Но у США тоже есть риски принятия подобного закона, поскольку рынок углеводородов — это глобальный рынок. Исключения, например, рынок Ирана может не почувствовать, но это невозможно в случае России. Такие меры могут вызвать скачок цен на топливо в самих США, а это означает новый виток инфляционной спирали», — указал исследователь.

Аналитик добавил, что Трампу свойственен жесткий стиль во внешней политике, однако подобные пошлины могут быть слишком рискованными.