Орбан проигнорировал Белый дом с его опровержениями про санкции

Орбан настаивает, что Венгрия освобождена от санкций США бессрочно, а не 1 год

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проигнорировал сообщения о том, что Белый дом сделал исключение для Будапешта, разрешив закупать российские энергоносители, только на один год. В разговоре с журналистами на борту самолета по пути из Вашингтона он настаивал, что страна получила от США не ограниченное по времени освобождение от санкций, передает ТАСС.

Эта договоренность позволит Венгрии обойти препятствия поставкам нефти и газа из России. Политики достигли согласия по этому вопросу на встрече в Белом доме 7 ноября.

«Я заключил соглашение с президентом, который сказал, что они на неопределенный срок отменяют американские санкции, которые могли бы затронуть газопровод "Турецкий поток" и нефтепровод "Дружба"», — уточнил Орбан. Он подчеркнул, что после этого он и американский лидер Дональд Трамп пожали друг другу руки.

По словам венгерского премьера, соглашение спасло граждан страны от резкого роста цен на бензин (в 2,5 евро за литр) и на газ (иначе с началом отопительного сезона они бы выросли в 2,5-3 раза).

Ранее Орбан заявил, что Вашингтон разрешил Будапешту закупать российские энергоносители по трубопроводам «Дружба» и «Турецкий поток» и отменил санкции против атомной электростанции (АЭС) «Пакш», строящейся в Венгрии по проекту Росатома. Он обратил внимание, что исключение будет действовать бессрочно.

Позже агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника опровергло слова премьера Венгрии, уточнив, что исключение будет действовать только один год.