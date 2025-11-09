Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:01, 9 ноября 2025Мир

Орбан проигнорировал Белый дом с его опровержениями про санкции

Орбан настаивает, что Венгрия освобождена от санкций США бессрочно, а не 1 год
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проигнорировал сообщения о том, что Белый дом сделал исключение для Будапешта, разрешив закупать российские энергоносители, только на один год. В разговоре с журналистами на борту самолета по пути из Вашингтона он настаивал, что страна получила от США не ограниченное по времени освобождение от санкций, передает ТАСС.

Эта договоренность позволит Венгрии обойти препятствия поставкам нефти и газа из России. Политики достигли согласия по этому вопросу на встрече в Белом доме 7 ноября.

«Я заключил соглашение с президентом, который сказал, что они на неопределенный срок отменяют американские санкции, которые могли бы затронуть газопровод "Турецкий поток" и нефтепровод "Дружба"», — уточнил Орбан. Он подчеркнул, что после этого он и американский лидер Дональд Трамп пожали друг другу руки.

По словам венгерского премьера, соглашение спасло граждан страны от резкого роста цен на бензин (в 2,5 евро за литр) и на газ (иначе с началом отопительного сезона они бы выросли в 2,5-3 раза).

Ранее Орбан заявил, что Вашингтон разрешил Будапешту закупать российские энергоносители по трубопроводам «Дружба» и «Турецкий поток» и отменил санкции против атомной электростанции (АЭС) «Пакш», строящейся в Венгрии по проекту Росатома. Он обратил внимание, что исключение будет действовать бессрочно.

Позже агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника опровергло слова премьера Венгрии, уточнив, что исключение будет действовать только один год.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о докладе Сырского о переходе ВС России в наступление

    Орбан проигнорировал Белый дом с его опровержениями про санкции

    Россиянам рассказали о запрещенных объектах на собственных дачах

    Западный аналитик рассказал о большой иллюзии Зеленского

    Столтенберг оценил шансы начала третьей мировой войны из-за Украины

    Порядка 10 человек арестовали за взаимодействие с СБУ

    Экс-замглавы транспортного СК не отпустили на СВО

    Автомобилистов предупредили о лишении прав за нечитаемые номера

    ВС России атаковали Украину беспилотниками

    Пленный боец ВСУ объяснил нежелание командования признавать погибших

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости