Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:11, 8 ноября 2025Мир

В Белом доме опровергли слова Орбана про санкции

Reuters: В США опровергли слова Орбана про освобождение Венгрии от санкций
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Заявление венгерского премьер-министра Виктора Орбана о бессрочном освобождении поставок нефти и газа из России в Венгрию от санкций США опровергли в Белом доме. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника.

«Чиновник из Белого дома повторил в электронном письме… в субботу, что исключение действует один год», — говорится в материале.

Отмечается, что Венгрия в соответствии с договоренностями с Соединенных Штатах будет диверсифицировать поставки энергоносителей и обязалась покупать американский сжиженный природный газ (СПГ) по контрактам, стоимость которых оценивается примерно в 600 миллионов долларов.

Ранее Орбан сообщил, что США сделали исключение для Венгрии, разрешив ей закупать российские энергоносители по трубопроводам «Дружба» и «Турецкий поток». Вашингтон также снял санкции против проекта атомной электростанции (АЭС) «Пакш-2».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Киев погрузился во тьму

    Трамп захотел купить склады для размещения нелегальных мигрантов

    Франция отправила Украине рыболовные сети для противодействия БПЛА

    Оценены шансы Овечкина подобраться еще к одному рекорду Гретцки

    На Западе объяснили выпады Каллас в адрес России

    Опубликованы новые кадры штурма Красноармейска ВС России

    Немецкий политик приедет на форум в Сочи, «несмотря ни на что»

    В Китае запустили разработку таблеток для продления жизни до 150 лет

    В США оценили вероятность прекращения шатдауна

    Военкор оценил сообщения о покушении на жену Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости