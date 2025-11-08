В Белом доме опровергли слова Орбана про санкции

Reuters: В США опровергли слова Орбана про освобождение Венгрии от санкций

Заявление венгерского премьер-министра Виктора Орбана о бессрочном освобождении поставок нефти и газа из России в Венгрию от санкций США опровергли в Белом доме. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника.

«Чиновник из Белого дома повторил в электронном письме… в субботу, что исключение действует один год», — говорится в материале.

Отмечается, что Венгрия в соответствии с договоренностями с Соединенных Штатах будет диверсифицировать поставки энергоносителей и обязалась покупать американский сжиженный природный газ (СПГ) по контрактам, стоимость которых оценивается примерно в 600 миллионов долларов.

Ранее Орбан сообщил, что США сделали исключение для Венгрии, разрешив ей закупать российские энергоносители по трубопроводам «Дружба» и «Турецкий поток». Вашингтон также снял санкции против проекта атомной электростанции (АЭС) «Пакш-2».