00:22, 8 ноября 2025

США освободили одну страну от исполнения санкций против России

Орбан: США освободили Венгрию от санкций против России
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Thomas Trutschel / Photothek Media Lab / Global Look Press

США сделали исключение для Венгрии, разрешив ей закупать российские энергоносители по трубопроводам «Дружба» и «Турецкий поток». Об этом сообщил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, передает портал 24.hu.

«Мы получили полное освобождение от санкций в случае "Турецкого потока" и нефтепровода "Дружба". Нет санкций, которые бы ограничивали поступающие по ним поставки в Венгрию или делали их дороже», — сказал он.

По его словам, исключение не ограничено по времени. Вашингтон также отменил санкции против атомной электростанции (АЭС) «Пакш», строящейся в Венгрии по проекту Росатома.

Ранее президент США Дональд Трамп задумался об исключении из режима санкций для Венгрии. Он признал, что европейской стране сложно отказаться от закупок российских энергоресурсов ввиду ее географического положения.

