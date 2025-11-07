В США задумались об исключении из режима санкций против российской нефти для одной страны

Трамп: США могут сделать для Венгрии исключение для закупок нефти у РФ

США задумались о возможности сделать для Венгрии исключение из режима санкций для закупок российской нефти. Об этом заявил президент Штатов Дональд Трамп, его цитирует ТАСС.

На встрече с главой венгерского кабмина Виктором Орбаном американский лидер признал, что европейской стране сложно отказаться от закупок российских энергоресурсов ввиду ее географического положения.

«Нужно пояснить, каковы будут последствия для венгерского народа и экономики, если Будапешт не будет получать нефть и газ из России», — отметил Орбан.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто ранее заявил, что на встрече в Белом доме Венгрия подпишет с США важное соглашение, касающееся сотрудничества двух стран в ядерной сфере.

«Отметим, что, учитывая наши геополитические реалии, сохранение возможности закупки энергии из России без санкций или правовых ограничений имеет важнейшее значение для энергетической безопасности Венгрии», — подчеркнул дипломат.

Тем временем крупнейшая энергетическая корпорация Венгрии MOL, владелец единственного в стране нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), признала, что может заместить большую часть поставок российской нефти в том случае, если прокачка остановится. Речь идет о поставках через Хорватию с помощью Адриатического трубопровода, хотя это и потребует дополнительных работ.