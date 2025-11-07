Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:56, 7 ноября 2025Экономика

В США задумались об исключении из режима санкций против российской нефти для одной страны

Трамп: США могут сделать для Венгрии исключение для закупок нефти у РФ
Вячеслав Агапов

Фото: Carlos Barria / Reuters

США задумались о возможности сделать для Венгрии исключение из режима санкций для закупок российской нефти. Об этом заявил президент Штатов Дональд Трамп, его цитирует ТАСС.

На встрече с главой венгерского кабмина Виктором Орбаном американский лидер признал, что европейской стране сложно отказаться от закупок российских энергоресурсов ввиду ее географического положения.

«Нужно пояснить, каковы будут последствия для венгерского народа и экономики, если Будапешт не будет получать нефть и газ из России», — отметил Орбан.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто ранее заявил, что на встрече в Белом доме Венгрия подпишет с США важное соглашение, касающееся сотрудничества двух стран в ядерной сфере.

«Отметим, что, учитывая наши геополитические реалии, сохранение возможности закупки энергии из России без санкций или правовых ограничений имеет важнейшее значение для энергетической безопасности Венгрии», — подчеркнул дипломат.

Тем временем крупнейшая энергетическая корпорация Венгрии MOL, владелец единственного в стране нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), признала, что может заместить большую часть поставок российской нефти в том случае, если прокачка остановится. Речь идет о поставках через Хорватию с помощью Адриатического трубопровода, хотя это и потребует дополнительных работ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский назвал условие для встречи с Путиным

    На Украине мобилизовали водителя Анджелины Джоли

    В российском регионе при ударе ВСУ пострадали три человека

    Орбан посоветовал Украине надеяться на чудо

    Трамп раскрыл причину отмены саммита с Путиным в Будапеште

    Трамп высказался об отношениях Орбана и Путина

    Супруги нашли на своих грядках старинные монеты и продали их за 49 миллионов рублей

    В ВСУ заявили о преимуществе ВС России по силам на покровском направлении в 20 раз

    Опровергнут популярный миф о воздержании

    В США задумались об исключении из режима санкций против российской нефти для одной страны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости