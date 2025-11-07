Мир
19:50, 7 ноября 2025

Венгрия анонсировала важное соглашение с США

Глава МИД Сийярто: Венгрия подпишет с США важное соглашение в ядерной сфере
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Венгрия подпишет с США важное соглашение, касающееся сотрудничества двух стран в ядерной сфере. Об этом в соцсети Х сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

«Отметим, что, учитывая наши геополитические реалии, сохранение возможности закупки энергии из России без санкций или правовых ограничений имеет важнейшее значение для энергетической безопасности Венгрии», — подчеркнул дипломат.

Ранее заместитель помощника Трампа в его первый президентский срок Фред Флейтц заявил, что Орбан является одним из ближайших друзей главы США. По его словам, пока неясно, достаточно ли крепка эта дружба, чтобы сподвигнуть Трампа смягчить политику США в отношении российской нефти.

