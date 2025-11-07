Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Влияние дружбы Орбана с Трампом на отмену санкций против России оценили

The Hill: Орбан — один из ближайших друзей Трампа среди иностранных лидеров
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан является одним из ближайших друзей президента США Дональда Трампа среди иностранных лидеров, однако неясно, сможет ли их дружба повлиять на санкционную политику Вашингтона в отношении России. Об этом заявил бывший руководитель аппарата Совета национальной безопасности и заместитель помощника Трампа в его первый срок Фред Флейтц, сообщает The Hill.

«Я думаю, что Орбан — один из ближайших друзей Трампа среди иностранных лидеров. Трамп помнит своих друзей, и Орбан это знает (...). Орбан мог бы стать влиятельным игроком на заседаниях Европейского союза и положить конец принятию резолюций, поскольку они должны приниматься единогласно», — отметил он.

При этом Флейтц указал на то, что пока неясно, достаточно ли крепка эта дружба, чтобы сподвигнуть Трампа смягчить политику США в отношении российской нефти.

«Трамп полон решимости помешать странам импортировать энергоносители из России, поэтому, я думаю, будут обсуждаться альтернативные источники для Венгрии, но в краткосрочной перспективе Орбан хотел бы получить некоторые послабления в отношении этих закупок», — резюмировал эксперт.

27 октября Орбан заявил, что хочет обсудить с Трампом санкции против нефтяного сектора России. По его мнению, введение ограничений против российского нефтяного сектора было ошибкой главы Белого дома, поэтому он заверил, что постарается найти выход из этой ситуации.

