Европейский лидер обсудит с Трампом антироссийские санкции

Орбан заявил, что хочет обсудить с Трампом санкции против нефтяного сектора РФ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что хочет обсудить с президентом США Дональдом Трампом санкции против нефтяного сектора России. Свои планы он раскрыл в интервью итальянской газете Repubblica.

«Вскоре я приеду в Вашингтон, чтобы обсудить этот вопрос с президентом Трампом. Мы обсуждаем, как построить устойчивую систему для экономики моей страны, поскольку Венгрия сильно зависит от российской нефти и газа», — сообщил венгерский лидер.

По словам Орбана, введение санкций против российского нефтяного сектора было ошибкой Трампа. Премьер Венгрии заверил, что постарается найти выход из этой ситуации, особенно для своей страны.

Ранее Министерство финансов США ввело санкции против двух крупных российских нефтяных компаний, в том числе компании «Лукойл». Рестрикции распространяются на все структуры, находящиеся под их контролем.