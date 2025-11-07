Экономика
14:24, 7 ноября 2025Экономика

В Венгрии признали возможность отказа от российской нефти

Венгерская энергетическая корпорация MOL назвала способ замещения нефти из РФ
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Крупнейшая энергетическая корпорация Венгрии MOL, владелец единственного в стране нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), признала, что может заместить большую часть поставок российской нефти в том случае, если прокачка остановится. Об этом со ссылкой на отчет компании о прибылях и убытках сообщает Bloomberg.

Речь идет о поставках через Хорватию с помощью Адриатического трубопровода, хотя это и потребует дополнительных работ. По оценкам MOL, маршрут способен закрыть до 80 процентов потребностей компании, у которой, помимо завода в Венгрии, имеется НПЗ в Словакии.

Как отмечается в материале, такая смена риторики государственной структуры наблюдается на фоне того, что президент США Дональд Трамп не внял призывам премьера Венгрии Виктора Орбана о поддержке исключений для республики в отношении российских энергоресурсов.

Официальный Будапешт неоднократно утверждал, что не сможет выжить без российских углеводородов, тем самым отказываясь следовать в русле общеевропейской политики. Страна импортирует из России около 90 процентов нефти и с 2022 года даже увеличила долю.

Орбан, рассчитывая на хорошие связи с главой Белого дома, хотел продолжать закупки и после 2027 года, когда Евросоюз запланировал полностью исключить российские энергоносители из своего импорта.

В том числе венгерские власти объясняли, что им неоткуда получить необходимые объемы. Однако неожиданная несговорчивость Трампа заставила ответственных лиц искать варианты. Помимо признания роли Адриатического трубопровода, MOL сообщила, что продвигается в деле модернизации своих НПЗ для приема нероссийской нефти.

При этом еще в августе MOL начала прощупывать почву по поводу варианта с поставками нефти через Одессу с использованием мощностей трубопровода «Дружба».

Ранее сообщалось, что группа сенаторов США от обеих партий накануне встречи Орбана с Трампом призвала Венгрию покончить с зависимостью от российских энергоресурсов, поскольку действия Будапешта продолжают подрывать коллективную безопасность и «поощряют Кремль».

