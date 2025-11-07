Экономика
11:43, 7 ноября 2025Экономика

Страна НАТО захотела добиться исключения для импорта нефти и газа из России

Сийярто: Венгрия попросит США сделать исключение для импорта нефти и газа из РФ
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Власти Венгрии будут добиваться от руководства США исключения из санкций ради продолжения импорта российских энергоресурсов — нефти и природного газа. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей (МИД) европейской республики Петер Сийярто. Его слова приводит ТАСС.

Решить этот вопрос власти страны НАТО планируют на встрече премьер-министра республики Виктора Орбана с главой Белого дома Дональдом Трампом. Обсуждения состоятся 7 ноября. Сийярто выразил надежду, что попытки убедить Трампа сделать санкционное исключение из американских ограничений для Будапешта увенчаются успехом.

Для республики крайне важно, чтобы у нее оставалась возможность продолжать закупать российские энергоресурсы в прежних объемах, подчеркнул глава местного МИДа. «С точки зрения Венгрии, важно, чтобы американцы освободили ее от санкций в отношении закупок нефти и природного газа», — резюмировал Сийярто.

Ранее он предупреждал, что в случае запрета на импорт российских энергоносителей Венгрия лишится почти всего объема газа, необходимого для снабжения местных предприятий и граждан. Из девяти миллиардов кубометров ежегодного потребления топлива в республике подавляющая часть в настоящее время поступает из России по южной ветке трубопровода «Турецкий поток». Любые западные ограничения серьезно ослабят энергетическую безопасность Венгрии, предостерег Сийярто.

