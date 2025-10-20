Венгрия заявила о катастрофическом последствии запрета на импорт газа из России

Глава МИД Сийярто: Отказ Европы от газа РФ лишит Венгрию почти всего объема газа

Запрет на экспорт российского газа в Евросоюз (ЕС) приведет к серьезны последствиям для экономики Венгрии. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) республики Петер Сийярто, его слова приводит ТАСС.

В результате Венгрия лишится почти всего объема газа, необходимого для снабжения местных предприятий и граждан. Ежегодное потребление этого топлива в республике Сийярто оценил примерно в 9 миллиардов кубометров. Подавляющую часть этого объема обеспечивают российские поставки.

После прекращения транзита топлива из РФ через газотранспортную систему Украины единственным трубопроводом, снабжающим Венгрию, стала южная ветка «Турецкого потока». В этом году, прогнозировал Сийярто, прокачка по этому маршруту в республику может оказаться рекордной и составить 8-8,5 миллиарда кубометров. После вступления в силу запрета на импорт российского газа эти объемы окажутся для Венгрии недоступными, констатировал он.

Ранее Совет ЕС утвердил запрет на транзит российского газа с 1 января 2026 года. Полноценный запрет на импорт трубопроводного и сжиженного природного газа из РФ вступит в силу с 2028-го. Отказ от прокачки станет ключевым в дорожной карте ЕС на пути к полноценному избавлению от зависимости.

Против этих мер неоднократно выступали представители Венгрии и Словакии, экономики которых сильно зависят от импорта нефти и газа из России. Несмотря на это, глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен потребовала от европейских стран предоставить национальные планы по поэтапному снижению зависимости от импорта российских энергоресурсов до конца года. На случай непредвиденных обстоятельств Совет ЕС предусмотрел временную приостановку действия запрета на импорт российского топлива.