В ЕС предусмотрели приостановку действия запрета на закупки российского газа

Совет ЕС допустил возобновление закупок газа из РФ в случае проблем с поставками

Совет Евросоюза, одобривший 20 октября введение запрета на закупки российского газа, предусмотрел приостановку действия этого решения, следует из опубликованного Брюсселем пресс-релиза.

Отмечается, что по сравнению с предложением Еврокомиссии Совет ЕС «уточнил положение о приостановлении, указав, какие виды нарушений безопасности поставок могут оправдать временное снятие запрета на импорт».

В одобренном документе говорится о введении юридически обязательного поэтапного запрета на импорт российского газа с начала 2028 года, хотя ранее речь шла о переносе отказа от поставок на 2027-й.

Ранее в понедельник еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен, посетовав, что на закупки российского газа в ЕС по-прежнему приходится более 13 процентов их объема, подчеркнул, что действие отказа не будет привязано к ситуации вокруг украинского конфликта и принимается навсегда. Говоря о проблемах выступающей против решения Словакии, чиновник указал, что ее представителям окажут поддержку, но больших программ помощи создавать не планируется.