Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:17, 15 октября 2025Экономика

В европейской стране спрогнозировали рекордные поставки российского газа

Глава МИД Венгрии Сийярто спрогнозировал рекордный импорт газа РФ в 2025 году
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Ramil Sitdikov / Reuters

По итогам 2025 года суммарные объемы поставок российского природного газа в Венгрию могут обновить рекорд. Такой прогноз дал глава Министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей (МИД) европейской страны Петер Сийярто. Его слова приводит ТАСС.

С января российские экспортеры успели отправить в Венгрию в общей сложности 6 миллиардов кубометров этого вида топлива. Среднесуточный импорт превысил 21 миллион кубометров, уточнил Сийярто. «В текущем году поставки российского природного газа в Венгрию снова бьют рекорд», — резюмировал министр.

Материалы по теме:
Европа хочет отказаться от российских нефти, газа и урана. Когда это произойдет?
Европа хочет отказаться от российских нефти, газа и урана. Когда это произойдет?
6 мая 2025
«Газпром» готов к невиданным убыткам и увольняет сотрудников. Что творится с национальным достоянием?
«Газпром» готов к невиданным убыткам и увольняет сотрудников.Что творится с национальным достоянием?
10 апреля 2025

Для Будапешта, подчеркнул Сийярто, стабильные поставки российских энергоресурсов имеют «критически важное» значение. В случае прекращения импорта энергетическая безопасность Венгрии окажется под угрозой, констатировал руководитель МИДа республики. При отказе от российских энергоносителей, отмечал ранее он, цены на энергоресурсы на внутреннем рынке резко вырастут. Именно по этой причине, объяснил Сийярто, Будапешт сопротивляется усиливающемуся давлению на страну со стороны Евросоюза (ЕС).

Венгрия — не единственная европейская страна, которая в этом году нарастила импорт российских энергоресурсов. По данным агентства Reuters, закупки также увеличили Франция, Бельгия, Нидерланды, Хорватия, Румыния и Португалия. Суммарно на эти цели государства ЕС с января потратили свыше 11 миллиардов евро. Лидерами по темпам наращивания импорта энергоресурсов из России оказались Нидерланды (плюс 72 процента в денежном выражении) и Франция (плюс 40 процентов).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Китайские автоконцерны внезапно подняли цены на свои машины в России. Подорожали все популярные модели

    Российского рэпера внесли в базу данных «Миротворца»

    Россиянам назвали способ заработать десятки тысяч рублей в соцсетях

    Стало известно число жертв наводнений в Мексике

    Названы пять настораживающих признаков при общении с мужчинами на сайтах знакомств

    У летевшего из Европы самолета Boeing в небе отказал автопилот

    Дочь Джуда Лоу опубликовала откровенное фото из постели

    Восьмилетняя девочка с разбитым носом убежала от матери в российском городе

    Германия купит у США оружие для Украины на сотни миллионов долларов

    Польша отказалась закупать оружие для Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости