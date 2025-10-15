В европейской стране спрогнозировали рекордные поставки российского газа

Глава МИД Венгрии Сийярто спрогнозировал рекордный импорт газа РФ в 2025 году

По итогам 2025 года суммарные объемы поставок российского природного газа в Венгрию могут обновить рекорд. Такой прогноз дал глава Министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей (МИД) европейской страны Петер Сийярто. Его слова приводит ТАСС.

С января российские экспортеры успели отправить в Венгрию в общей сложности 6 миллиардов кубометров этого вида топлива. Среднесуточный импорт превысил 21 миллион кубометров, уточнил Сийярто. «В текущем году поставки российского природного газа в Венгрию снова бьют рекорд», — резюмировал министр.

Для Будапешта, подчеркнул Сийярто, стабильные поставки российских энергоресурсов имеют «критически важное» значение. В случае прекращения импорта энергетическая безопасность Венгрии окажется под угрозой, констатировал руководитель МИДа республики. При отказе от российских энергоносителей, отмечал ранее он, цены на энергоресурсы на внутреннем рынке резко вырастут. Именно по этой причине, объяснил Сийярто, Будапешт сопротивляется усиливающемуся давлению на страну со стороны Евросоюза (ЕС).

Венгрия — не единственная европейская страна, которая в этом году нарастила импорт российских энергоресурсов. По данным агентства Reuters, закупки также увеличили Франция, Бельгия, Нидерланды, Хорватия, Румыния и Португалия. Суммарно на эти цели государства ЕС с января потратили свыше 11 миллиардов евро. Лидерами по темпам наращивания импорта энергоресурсов из России оказались Нидерланды (плюс 72 процента в денежном выражении) и Франция (плюс 40 процентов).