Европейские страны увеличили импорт российских энергоресурсов

Семь стран Евросоюза (ЕС) увеличили импорт энергоресурсов из России. Об этом сообщило агентство Reuters.
По данным журналистов, Франция, Бельгия, Нидерланды, Хорватия, Румыния, Португалия и Венгрия нарастили закупки российских энергоресурсов в стоимостном выражении по сравнению с 2024 годом. Например, Париж увеличил импорт российского сырья на 40 процентов (до 2,2 миллиарда евро), а Амстердам — на 72 процента (до 498 миллионов евро).
Всего за первые восемь месяцев 2025 года ЕС импортировал из России энергоносителей на сумму более 11 миллиардов евро, заявили в Reuters, опираясь на информацию независимого Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA) со штаб-квартирой в Хельсинки.
В начале года председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС должен полностью отказаться от российского газа и одновременно с этим снизить цены на энергоресурсы в Европе. Она констатировала наступление новой эры жесткой конкуренции за технологии и ресурсы.