Европейские страны увеличили импорт российских энергоресурсов

Reuters: ЕС потратил более 11 миллиардов евро на российские энергоносители

Семь стран Евросоюза (ЕС) увеличили импорт энергоресурсов из России. Об этом сообщило агентство Reuters.

По данным журналистов, Франция, Бельгия, Нидерланды, Хорватия, Румыния, Португалия и Венгрия нарастили закупки российских энергоресурсов в стоимостном выражении по сравнению с 2024 годом. Например, Париж увеличил импорт российского сырья на 40 процентов (до 2,2 миллиарда евро), а Амстердам — на 72 процента (до 498 миллионов евро).

Всего за первые восемь месяцев 2025 года ЕС импортировал из России энергоносителей на сумму более 11 миллиардов евро, заявили в Reuters, опираясь на информацию независимого Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA) со штаб-квартирой в Хельсинки.

В начале года председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС должен полностью отказаться от российского газа и одновременно с этим снизить цены на энергоресурсы в Европе. Она констатировала наступление новой эры жесткой конкуренции за технологии и ресурсы.