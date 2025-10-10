Экономика
23:03, 10 октября 2025Экономика

Европейские страны увеличили импорт российских энергоресурсов

Reuters: ЕС потратил более 11 миллиардов евро на российские энергоносители
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: Reuters

Семь стран Евросоюза (ЕС) увеличили импорт энергоресурсов из России. Об этом сообщило агентство Reuters.

По данным журналистов, Франция, Бельгия, Нидерланды, Хорватия, Румыния, Португалия и Венгрия нарастили закупки российских энергоресурсов в стоимостном выражении по сравнению с 2024 годом. Например, Париж увеличил импорт российского сырья на 40 процентов (до 2,2 миллиарда евро), а Амстердам — на 72 процента (до 498 миллионов евро).

Всего за первые восемь месяцев 2025 года ЕС импортировал из России энергоносителей на сумму более 11 миллиардов евро, заявили в Reuters, опираясь на информацию независимого Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA) со штаб-квартирой в Хельсинки.

В начале года председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС должен полностью отказаться от российского газа и одновременно с этим снизить цены на энергоресурсы в Европе. Она констатировала наступление новой эры жесткой конкуренции за технологии и ресурсы.

