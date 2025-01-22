Глава Еврокомиссии призвала к одновременному отказу от газа из России и снижению цен

Фон дер Ляйен призвала отказаться от газа из РФ и снизить цены на энергоресурсы

Европейский союз (ЕС) должен одновременно полностью отказаться от российского газа и снизить цены на энергоресурсы в Европе, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Ее цитирует ТАСС. По словам политика, указанные цели станут главными в новом плане, который будет представлен в феврале.

Также Фон дер Ляйен объявила, что в документе будет отражена необходимость значительно расширить инвестиции в зеленые технологии, в том числе в зеленые технологии нового поколения. Она признала, что цены на энергоресурсы в Европе «остаются системно выше», чем в США и Китае. «Мы должны их снизить, в то время как мы заканчиваем отказ от российского топлива», — подчеркнула руководитель ЕК.

Среди путей решения этих вопросов, указывает агентство, представитель Брюсселя назвала более тесную работу с США, подразумевающую в том числе увеличение закупок американского газа. Такой подход соответствует линии Дональда Трампа, который увязывает вопрос введения дополнительных пошлин на товары из европейских стран с покупкой ими заокеанских энергоресурсов.

Ранее в среду, 22 января, еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис посетовал, что в ЕС не согласовали санкции против российского газа. «Мы существенно сократили поставки, в том числе из-за взрывов на "Северных потоках". В то же время мы видим, что импорт СПГ только растет», — сказал чиновник.