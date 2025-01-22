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12:21, 22 января 2025Экономика

В ЕС не смогли согласовать санкции против российского газа

Еврокомиссар Домбровскис: В ЕС не согласовали санкции против российского газа
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Vasily Fedosenko/File Photo

В ЕС не согласовали санкции против российского газа, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис. Его цитирует РИА Новости.

Он указал, что ограничения не удалось согласовать из-за отсутствия единогласия, некоторые страны высказались против таких мер. «Но мы существенно сократили поставки, в том числе из-за взрывов на Северных потоках. В то же время, мы видим, что импорт СПГ только растет», — заметил Домбровскис.

Вместе с тем он отметил, что европейские санкции работают, и их нужно расширять.

Ранее экономист Михаил Беляев допустил, что санкции против России при новом президенте США Дональде Трампе могут быть пересмотрены. По его словам, говорить о том, что санкции будут демонтированы, не стоит. Однако они могут быть «заменены тарифными выборочными какими-то мероприятиями по отношению к торговле, в том числе и с Россией».

В то же время Трамп допустил введение новых санкций против России. Это произойдет, если Москва откажется от переговоров по урегулированию вокруг Украины.

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