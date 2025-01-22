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07:34, 22 января 2025Экономика

Экономист спрогнозировал изменения в российской экономике после прихода Трампа к власти

Экономист Беляев допустил смягчение санкций против России при Трампе
Алена Шевченко
Алена Шевченко (Корреспондент отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: IMAGO / Jim LoScalzo — Pool via CN / Global Look Press

Санкции против России при новом президенте США Дональде Трампе могут быть пересмотрены, считает экономист Михаил Беляев. В разговоре с «Лентой.ру» он допустил изменения в мировой и российской экономиках после прихода политика к власти.

«Америка ничего не предпринимает, никакие действия, которые направлены им в ущерб. Поэтому говорить о том, что будут демонтированы санкции — вряд ли они будут демонтированы. Но то, что они будут заменены тарифными выборочными какими-то мероприятиями по отношению к торговле в том числе и с Россией, а может быть, и в первую очередь с Россией, это можно сказать определенно», — объяснил специалист.

Сказать, что условия для нас как-то резко ухудшатся — вряд ли такой прогноз возможен. Как и вряд ли возможен прогноз, что для нас что-то радикальным образом улучшится. Скорее всего, будет ситуация равновесия

Михаил Беляевэкономист

По словам экономиста, тарифные ограничения в отличие от санкций гораздо проще обойти. Однако он добавил, что в первую очередь Трамп будет руководствоваться своими интересами. В то же время американская экономика будет играть определяющую роль, и на нее будут ориентироваться другие государства как на первую экономику мира, отметил Михаил Беляев.

«Положения и динамика американской экономики, состояние американской экономики и политики влияют на общую мировую экономику, это ясно. Трамп все-таки будет проводить курс, экономически отличный, — во всяком случае, он так декларирует — от того курса, который проводил [экс-президент США Джо] Байден, если у Байдена вообще какой-то был экономический курс. Трамп пытается прилагать какие-то усилия, объявляет о том курсе, который будет направлен на укрепление внутриамериканской экономики, то есть индустриализацию и, соответственно, укрепление американских позиций в мире», — поделился мнением он.

Методы там могут быть самые различные, начиная от прямого давления. Как мы знаем, он более склонен к тарифным манипулированиям и прочему. Так что, естественно, курс Трампа повлияет на состояние мировой экономики

Михаил Беляевэкономист

20 января Дональд Трамп принес присягу и официально вступил в должность 47-го президента США. В своей инаугурационной речи он заявил, что для Америки начался золотой век.

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