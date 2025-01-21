Европу призвали меняться ради жесткой конкуренции за ресурсы

Фон дер Ляйен: Мир вошел в новую эру жесткой конкуренции за технологии и ресурсы

Мир вошел в новую эру жесткой конкуренции за технологии и ресурсы, и Европе необходимо меняться, если она хочет соответствовать ее требованиям. С такими словами обратилась к участникам Всемирного экономического форума (ВЭФ) в швейцарском Давосе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ее слова приводит ТАСС.

Политик признала, что обещания процветания глобального мира не исполнились, и Евросоюзу (ЕС) придется соответствовать новым реалиям. На следующей неделе она пообещала представить стратегию ЕС по повышению конкурентоспособности, основанную на расширении инвестиций в технологии, зеленый переход и человеческий капитал.

В рамках выступления фон дер Ляйен также призвала ЕС, США и их партнеров сотрудничать, а не пытаться обогнать друг друга по пути на дно. «Я обращаюсь к нашим ближайшим партнерам — США. Наши экономики тесно объединены, миллионы людей в США имеют работу благодаря сотрудничеству с Европой», — заявила она.

По словам политика, ЕС нужно конструктивно работать с партнерами, включая Индию и Китай.

Как ранее сообщило издание The Wall Street Journal, руководство Евросоюза ищет способы наладить отношения с избранным президентом США Дональдом Трампом и его администрацией. Одним из вариантов избежать обещанных политиком пошлин на импорт из ЕС может стать наращивание закупок оружия и сельхозпродукции за океаном. Отношения между США и Европой будут зависеть от способности фон дер Ляйен охладить гнев Трампа по отношению к ЕС — в крайнем случае в Брюсселе готовятся ударить по чувствительным секторам американской экономики.