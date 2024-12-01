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11:52, 1 декабря 2024Экономика

Евросоюз начал готовить планы для сближения с Трампом

WSJ: ЕС может нарастить закупки оружия и сельхозпродукции в США ради Трампа
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: White House / Globallookpress.com

Руководство Евросоюза ищет способы наладить отношения с избранным президентом США Дональдом Трампом и его будущей администрацией, а одним из вариантов может стать наращивание закупок оружия и сельхозпродукции за океаном. Об этом со ссылкой на источники в Брюсселе пишет The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, группа европейских чиновников уже с лета анализировала позицию будущего главы Белого дома по торговым отношениям с ЕС. Они и предложили такой подход для смягчения позиции республиканца. Впрочем, также в Брюсселе есть понимание, что контакт с администрацией Трампа потребует мер, выходящих за рамки торговли.

Если Вашингтон все же увеличит давление на европейские товары, то в Брюсселе намерены ударить по чувствительным секторам американской экономики и готовятся к такому развитию событий. Кроме того, отмечают авторы материала, отношения между США и Европой в следующем году, частично зависят от способности главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен охладить гнев Трампа по отношению к ЕС.

Ранее глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард призвала использовать в отношениях с Трампом «стратегию чековой книжки», покупая у США сжиженный природный газ и оружие. Она отметила, что стратегия возмездия может привести к тому, что проиграют все стороны: глобальный рост остановится и мировой ВВП начнет падать.

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