Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:14, 7 ноября 2025Экономика

Американские сенаторы призвали Венгрию отказаться от закупки нефти в России

Сенаторы США призвали Орбана отказаться от нефти из РФ перед встречей с Трампом
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Группа американских сенаторов, представляющих Демократическую и Республиканскую партии, накануне встречи президентов США и Венгрии Дональда Трампа и Виктора Орбана призвала Будапешт отказаться от закупки российских нефти и газа. Об этом со ссылкой на соответствующую резолюцию сообщает Bloomberg.

В документе говорится, что до сих пор Венгрия не демонстрирует никаких признаков снижения энергетической зависимости от Москвы. Один их авторов документа демократ Джинн Шахин указал, что Европа добилась необычайного прогресса в этом вопросе, но действия Будапешта продолжают подрывать коллективную безопасность и «поощряют Кремль».

Встреча глав государств должна состояться в пятницу, 7 ноября. Предполагается, что на ней Орбан попробует добиться исключений для Венгрии в вопросе российской нефти.

Между тем неделей ранее Трамп заявил, что Орбан уже просил его пересмотреть позицию по российским энергоносителям, но не добился результата. «Он запросил нас об исключении. Мы его не дали. Но он нас попросил», — заявил глава Белого дома.

Сам премьер Венгрии утверждает, что стоимость нефти и газа в республике могут взлететь в случае ограничения поставок из России. В свою очередь, постпред США при НАТО Мэттью Уитакер отмечал, что Будапешт за минувшие годы не строил никаких планов и не предпринимал шагов по снижению зависимости от России, в отличие от остальных стран ЕС.

В августе стало известно, что крупнейшая нефтяная компания Венгрии MOL начала рассматривать вариант с поставками нефти через Одессу. В этой схеме купленное на мировом рынке сырье пойдет в Броды, что неподалеку от украинско-польской границы, а там украинский нефтепровод соединяется с южной веткой нефтепровода «Дружба».

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Балтийском море заметили «корабли-призраки» НАТО. Что известно о перемещении военных судов альянса?

    Ведущая прервала прямой эфир из-за выругавшегося политика и отчитала его

    Токаев увидел в Трампе посланника свыше

    Российская фигуристка-чемпионка рассказала о предложении выступать за Китай

    ФСБ показала видео задержания работавшего на украинского блогера россиянина

    Военкор назвал цель ночных ударов по Украине

    Российские военные ударили по ВСУ в Одесской области

    На Западе раскрыли план побега Зеленского

    В России начали отмечать день Октябрьской революции

    Американские сенаторы призвали Венгрию отказаться от закупки нефти в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости