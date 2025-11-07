Американские сенаторы призвали Венгрию отказаться от закупки нефти в России

Сенаторы США призвали Орбана отказаться от нефти из РФ перед встречей с Трампом

Группа американских сенаторов, представляющих Демократическую и Республиканскую партии, накануне встречи президентов США и Венгрии Дональда Трампа и Виктора Орбана призвала Будапешт отказаться от закупки российских нефти и газа. Об этом со ссылкой на соответствующую резолюцию сообщает Bloomberg.

В документе говорится, что до сих пор Венгрия не демонстрирует никаких признаков снижения энергетической зависимости от Москвы. Один их авторов документа демократ Джинн Шахин указал, что Европа добилась необычайного прогресса в этом вопросе, но действия Будапешта продолжают подрывать коллективную безопасность и «поощряют Кремль».

Встреча глав государств должна состояться в пятницу, 7 ноября. Предполагается, что на ней Орбан попробует добиться исключений для Венгрии в вопросе российской нефти.

Между тем неделей ранее Трамп заявил, что Орбан уже просил его пересмотреть позицию по российским энергоносителям, но не добился результата. «Он запросил нас об исключении. Мы его не дали. Но он нас попросил», — заявил глава Белого дома.

Сам премьер Венгрии утверждает, что стоимость нефти и газа в республике могут взлететь в случае ограничения поставок из России. В свою очередь, постпред США при НАТО Мэттью Уитакер отмечал, что Будапешт за минувшие годы не строил никаких планов и не предпринимал шагов по снижению зависимости от России, в отличие от остальных стран ЕС.

В августе стало известно, что крупнейшая нефтяная компания Венгрии MOL начала рассматривать вариант с поставками нефти через Одессу. В этой схеме купленное на мировом рынке сырье пойдет в Броды, что неподалеку от украинско-польской границы, а там украинский нефтепровод соединяется с южной веткой нефтепровода «Дружба».