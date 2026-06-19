Реклама шлепанцев с голым мужчиной возмутила покупателей

Модный бренд Erl представил откровенную рекламу шлепок и возмутил потенциальных покупателей. Соответствующие пост и комментарии появились на странице марки в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах голый манекенщик позировал в черно-серых тапках, которые вскоре появятся в продаже на сайте бренда. Мужчина прикрывал обувью обнаженные части тела.

Подписчики негативно отреагировали на скандальное промо Erl, о чем написали под опубликованными снимками. «Это перебор», «Ужас», «Не знают, чем привлечь внимание», «Придется отписаться от бренда, к чему это?», «Что это вообще такое», — посетовали многочисленные комментаторы.

Ранее наряд Анджелины Джоли на корте возмутил пользователей сети.