Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:52, 19 июня 2026Ценности

Реклама шлепанцев с голым мужчиной возмутила покупателей

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @erl

Модный бренд Erl представил откровенную рекламу шлепок и возмутил потенциальных покупателей. Соответствующие пост и комментарии появились на странице марки в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах голый манекенщик позировал в черно-серых тапках, которые вскоре появятся в продаже на сайте бренда. Мужчина прикрывал обувью обнаженные части тела.

Материалы по теме:
«Тело — это не благо и не зло» Почему все больше женщин мечтают отказаться от стремления к идеальному телу?
«Тело — это не благо и не зло»Почему все больше женщин мечтают отказаться от стремления к идеальному телу?
16 марта 2021
Полное доминирование Тучные девушки прогибают под себя моду, а она и не против
Полное доминированиеТучные девушки прогибают под себя моду, а она и не против
7 февраля 2018

Подписчики негативно отреагировали на скандальное промо Erl, о чем написали под опубликованными снимками. «Это перебор», «Ужас», «Не знают, чем привлечь внимание», «Придется отписаться от бренда, к чему это?», «Что это вообще такое», — посетовали многочисленные комментаторы.

Ранее наряд Анджелины Джоли на корте возмутил пользователей сети.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США раскрыли истинное отношение Трампа к Украине

    Президент Польши лишил Зеленского высшей награды страны

    Женщина вышла замуж три раза за пять месяцев

    Президент Польши увидел угрозу в членстве Украины в ЕС

    Гинеколог опровергла самый живучий миф о девственницах

    Мусорный торнадо пронесся по российскому региону

    11-летний мальчик пострадал при атаке ВСУ на российский город

    Глава ФИФА и премьер-министр Канады расписались на российском флаге

    В Белоруссии разработали «Втолодрон»

    Власти России определились с размером экспортной пошлины на алмазы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok