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12:41, 10 июня 2026Ценности

Наряд Анджелины Джоли на корте возмутил пользователей сети

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Christopher Polk / Billboard via Getty Images

Наряд американской актрисы Анджелины Джоли на корте возмутил пользователей сети. Материал публикует Daily Mail.

51-летнюю знаменитость вместе с 22-летним сыном Паксом Джоли-Питтом сняли во время благотворительного турнира по пиклболу Support+Feed Pickleball Invitational and Game Night, в котором приняли участие множество звезд. Артистка предстала перед камерой в черном костюме, состоявшем из топа на тонких бретелях и брюк. Также она надела широкополую бежевую шляпу, солнцезащитные очки и кожаные туфли.

Читатели издания высказались об образе артистки в комментариях. «Кто так одевается на пиклбол?», «Какой же глупый наряд для игры в пиклбол!», «Она не могла надеть кеды или хотя бы обувь на резиновой подошве? Кто вообще носит жесткие лоферы на корте?», «Эти длинные штаны и кожаные лоферы... Как она себе ничего не сломала?» — заявили юзеры.

Ранее в июне 17-летнего сына Анджелины Джоли и Брэда Питта Нокса Джоли-Питта сняли во время боя на ринге.

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