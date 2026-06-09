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13:47, 9 июня 2026Ценности

17-летнего сына Анджелины Джоли и Брэда Питта сняли во время боя на ринге

Сына актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта Нокса сняли во время боя на ринге
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: GuessWhoISaw / Backgrid / Legion-Media

Сына американских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта Нокса Джоли-Питта сняли на ринге. Материал приводит TMZ.

17-летнего наследника артистов, который занимается тайским боксом, запечатлели во время показательного боя в Лос-Анджелесе. Он предстал перед камерами в черных шортах, перчатках и щитках для ног. На кадрах ролика видно, как парень наносит удары руками и ногами и получает ответные от противника в белой одежде.

В ноябре 2025 года Нокс Джоли-Питт пришел на тренировку по боксу с розовыми волосами.

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