17-летнего сына Анджелины Джоли и Брэда Питта сняли во время боя на ринге

Сына актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта Нокса сняли во время боя на ринге

Сына американских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта Нокса Джоли-Питта сняли на ринге. Материал приводит TMZ.

17-летнего наследника артистов, который занимается тайским боксом, запечатлели во время показательного боя в Лос-Анджелесе. Он предстал перед камерами в черных шортах, перчатках и щитках для ног. На кадрах ролика видно, как парень наносит удары руками и ногами и получает ответные от противника в белой одежде.

В ноябре 2025 года Нокс Джоли-Питт пришел на тренировку по боксу с розовыми волосами.