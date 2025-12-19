Реклама

07:35, 19 декабря 2025

Высококлассный повар раскрыл способы довести домашнюю стряпню до ресторанного уровня

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Freepik

Пользователь Reddit с ником No-Scheme-7838, работающий поваром в мишленовском ресторане в Нью-Йорке, раскрыл способы повысить качество домашней еды. По его мнению, формула успеха состоит лишь из нескольких пунктов.

«Научитесь работать с солью. Чтобы по-настоящему освоить этот навык и понять, сколько ее нужно, требуются десятилетия, но даже небольшие знания могут полностью изменить любое блюдо», — посоветовал он.

Кроме того, мужчина посоветовал быть как можно более придирчивым в процессе выбора ингредиентов. По его словам, при покупке продуктов не стоит просто хватать первый попавшийся овощ в лавке за углом, поскольку итоговый результат никогда не будет впечатляющим, если не использовать качественные ингредиенты.

«И не бойтесь пробовать что-то новое. Часто люди готовят одни и те же пять блюд, которые они всегда готовили, а иногда лучший способ научиться — это по-новому сочетать ингредиенты или выйти из зоны комфорта и попробовать что-то совершенно иное», — заключил повар.

Ранее бойфренд шеф-повара мирового уровня шокировал ее простейшим блюдом. Однажды, когда женщина чувствовала себя не очень хорошо из-за менструации, она попросила своего избранника приготовить ей тосты с помидорами и сыром на гриле.

